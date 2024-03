An den US-Börsen haben sich die Anleger nach dem starken Vortag am Mittwoch zurückgehalten. Am besten hielt sich noch der Leitindex Dow Jones Industrial . Er rettete ein Plus von 0,10 Prozent auf 39 043,32 Punkte ins Ziel. Dagegen sank der marktbreite S&P 500 um 0,19 Prozent auf 5165,31 Punkte. Der am Vortag besonders starke Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 büsste 0,83 Prozent auf 18 068,47 Punkte ein.