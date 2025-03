Wie die Bank Rahn + Bodmer in ihrem Börsenbarometer vom Dienstag schreibt, wird Galderma am diesjährigen Fachkongress der American Academy of Derma- tology (AAD) in Florida eine Vielzahl an Daten aus ihrem Portfolio vorlegen. Der Vermögensverwalter schätzt, dass die Aktie deshalb gekauft wurde und über 2 Prozent zulegen konnte. Grundsätzlich scheint es, dass der Crèmespezialist gegenwärtig an einer Konsolidierung der überdurchschnittlich starken Performance seit dem IPO im letzten Jahr zu sein.