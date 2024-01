Dann stehen nämlich in den USA Inflationsdaten für den Dezember auf dem Plan. Von ihnen werden weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs des Fed erwartet. Die jüngsten Kommentare aus den Reihen der US-Notenbank kamen zum Wochenstart aber schon mal gut an. Der Chef der Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, sagte, die Inflation in den USA sei stärker zurückgegangen als er erwartet habe. Die Teuerung sei auf gutem Weg, das Ziel des Fed von zwei Prozent zu erreichen. Zum Wochenschluss geht es dann mit den Quartalszahlen der ersten grossen US-Banken auch in den USA mit der Berichtssaison los. Hierzulande macht als erster Blue Chip Sika am morgigen Mittwoch den Anfang mit Umsatzzahlen.