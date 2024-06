Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex um 0,66 Prozent auf 18 187,95 Punkte zu und setzte sich so von der runden Marke von 18 000 Punkten weiter ab. Unter diese war der Dax am Freitag zeitweise gefallen, hatte aber an der von charttechnisch interessierten Anlegern viel beachteten 100-Tage-Linie Halt gefunden. Sie gilt derzeit als ein wichtiger mittelfristiger Trendindikator für das Börsenbarometer. Sein bisheriges Wochenhoch hatte der Dax am Dienstag bei 18 214 Punkten erreicht.