An der Indexspitze rangieren Sandoz (+1,8 Prozent), gefolgt von VAT (+1,0 Prozent). Während dem Generikahersteller laut Händlern allgemeine Umschichtungen im Gesundheitssektor auf die Sprünge helfen und sich Leerverkäufer zurückziehen, sorgt beim Vakuumventilhersteller wie so oft in letzter Zeit der KI-Boom an der Nasdaq für positive Stimmung. So stieg am gestrigen Dienstag Nvidia mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,35 Billionen Dollar zum wertvollsten Unternehmen der Welt auf.