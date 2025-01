Die Aktien von Nvidia waren mit einem Plus von 3,4 Prozent ein Sinnbild der guten Stimmung. Experten zufolge erhoffen sich Anleger zudem positive Aussagen von Konzernchef Jensen Huang auf der Fachmesse CES in Las Vegas. Die Aktien peilten wieder ihren Rekord vom November an und schlossen zum Börsenwert des wertvollsten Konzerns der Welt Apple auf. Am Ende behielt der iPhone-Konzern mit seiner Bewertung in Höhe von 3,7 Billionen Dollar knapp die Nase vorn.