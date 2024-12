Die letzte volle Woche des Jahres verspricht spannend zu werden. Am Mittwoch steht mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed noch das letzte wichtige geldpolitische Ereignis im Jahr 2024 an. Experten erwarten eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. Diese sei schon eingepreist und werde wohl entsprechend nicht der grosse Impulsgeber für die Märkte sein, heisst es. Zurückhaltung vor dem Entscheid dürfte man trotzdem spüren. Die US-Märkte haben am Freitag keine klare Richtung für den hiesigen Markt vorgegeben. Der Dow Jones Index schloss leicht im Minus, während der technologielastige Nasdaq mit einem kleinen Plus aus dem Handel ging.



Konjunkturseitig werden in dieser Woche noch ein paar Daten erwartet, zu Beginn der Woche etwa der Produzenten- und Importpreisindex für November sowie die erste Schätzung zu den Logiernächten im November des BFS. Zudem wird der Consensus Forecast des KOF veröffentlicht. Weitere Daten folgen dann am Dienstag. Die Schweizer Unternehmensagenda ist diese Woche hingegen leer. International stehen am Montag unter anderem noch der Empire Stat Index für Dezember und der S&P Global PMI für das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungsbranche in den USA auf dem Programm, ausserdem der PMI für das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleister in Deutschland und der Eurozone.