Der Arbeitsmarktbericht in den USA vom vergangenen Freitag fiel zwar per Saldo etwas schwächer aus als erwartet. Er unterstütze aber das Szenario einer weichen oder gar ganz ausbleibenden Landung der US-Wirtschaft, heisst es in einer Einschätzung von CMC Markets. Und auch die ZKB macht in einem Kommentar derzeit nicht allzu viele Wolken am Himmel aus: Die Börsen erfreuten sich derzeit an einem wohlig temperierten wirtschaftlichen Umfeld - nicht zu kalt, doch auch nicht zu heiss, so die Staatsbank. Die Rezessionssorgen seien verflogen, ohne dass die Wirtschaftsdaten eine zu hohe Auslastung signalisierten. Und Zinssenkungen würden nun greifbarer.