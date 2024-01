Im Fokus stehen heute vor allem die Aktien von VAT (+3,8 Prozent). Der Vakuumventilhersteller hat Vorabzahlen für 2023 veröffentlicht. Nach einem schwierigen Geschäftsjahr sieht er nun Licht am Ende des Tunnels. Im Schlussquartal zog der Auftragseingang jedenfalls wieder deutlich an, was den auch von Analystenseite als positiv vermerkt wird. Comet und Inficon ziehen ebenfalls an.