Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen und haben damit an die deutlichen Gewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen legten die Notierungen aber nur noch leicht zu, nachdem die USA am Donnerstag das Vorgehen gegen den Ölhandel zwischen dem Iran und China verschärft hatten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete 72,17 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 20 Cent auf 68,27 Dollar.