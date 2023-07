Die Vorgaben aus Übersee sind durchwachsen. In Asien starten die Börsen uneinheitlich in die neue Woche, wobei hier zum Teil die neusten Inflationszahlen aus China belasteten. Zu Beginn der neuen Handelswoche ist der Fokus auf den Startschuss für die Berichtssaison zum zweiten Quartal gerichtet. In den USA stehen in den nächsten Tagen die Zahlen erster Grossbanken an. Zudem werden in den USA wichtige Inflationsdaten veröffentlicht.