US-Präsident Donald Trump sagte Journalisten an Bord der Air Force One in der Nacht zum Montag, er werde Käufern russischen Öls Sekundärzölle zwischen 25 und 50 Prozent auferlegen, sollte Moskau seine Bemühungen blockieren, den Krieg in der Ukraine zu beenden. «Wenn es mit Russland nicht gelingt, eine Einigung über die Beendigung des Blutvergiessens in der Ukraine zu erzielen, und wenn ich glaube, dass Russland schuld war, werde ich Sekundärzölle auf Öl erheben, auf alles Öl aus Russland», fügte Trump hinzu.