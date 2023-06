Am Schweizer Aktienmarkt lautet das Motto zur Wochenmitte: Warten auf das Fed. Zwar gehen die meisten Marktteilnehmer davon aus, dass die US-Währungshüter am Mittwochabend erstmals seit 15 Monaten eine Zinspause einlegen werden, es dürften aber vor allem die begleitenden Aussagen sein, die über den weiteren Kurs an den Börsen dann bestimmen werden. "Wir erwarten im Einklang mit dem Markt eine hawkishe Zinspause des Fed", sagt ein Stratege. Immerhin hätten die US-Währungshüter in etwas mehr als einem Jahr kumulative Zinserhöhungen von 5 Prozent vorgenommen.