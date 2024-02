Hierzulande steht ein mit Abschlüssen befrachteter Tag an: Mit dem Nahrungsmittelhersteller Nestlé und dem Versicherer Zurich werden grosse SMI-Unternehmen, aber auch zahlreiche Unternehmen aus der zweiten Reihe am Donnerstag ihre Geschäftszahlen 2023 präsentieren. Insbesondere eine allfällige Kursreaktion vom grössten Schwergewicht an der Schweizer Börse kann den Markt stark in die eine oder andere Richtung bewegen.