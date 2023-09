Die von den gestiegenen Ölpreisen wieder angeheizten Inflationssorgen und daraus folgend steigenden Zinsen sowie schwache Signale von der Konjunkturfront lasten seit mehreren Tagen wieder verstärkt auf den Finanzmärkten. Im Fokus der Anleger steht schon jetzt die US-Notenbank, die in einer Woche erneut über ihre Leitzinsen entscheiden wird. Einen klaren Hinweis auf ihr weiteres Vorgehen gab die Fed am Mittwochabend in ihrem Konjunkturbericht "Beige Book" nicht.



Die heutige Agenda hält hierzulande die Publikation der neuesten Arbeitslosenzahlen bereit. Die Arbeitslosenquote dürfte auch im August tief geblieben sein. Experten rechnen erneut mit einem Wert von unter zwei Prozent. An der Berichtsfront stehen keine Publikationen an.