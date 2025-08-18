06:20
Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der Bank IG im vorbörslichen Handel 0,4 Prozent höher indiziert.
Unternehmensseitig bleibt es zum Wochenauftakt noch ruhig, bevor die Berichterstattung zu den Halbjahreszahlen der Firmen am Dienstag Fahrt aufnimmt. Auf der Konjunkturseite veröffentlicht das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag die Zahlen zur Industrieproduktion des zweiten Quartals.
Ferner stehen diese Woche die Zinserwartungen an die US-Währungshüter im Fokus der Anlegerinnen und Anleger. Am Donnerstag beginnt in Jackson Hole das jährliche Notenbank-Symposium der Federal Reserve. Eine Senkung des Schlüsselzinssatzes um einen Viertel Prozentpunkt bei der kommenden Sitzung gilt an den Märkten als ausgemacht.
Die Hoffnung auf neue Signale zur US-Zinspolitik treibt zu Beginn der Woche die Aktienmärkte in Asien an. Die Ölpreise geben hingegen nach. US-Präsident Donald Trump hat von Drohungen Abstand genommen, die russischen Ölexporte stärker einzuschränken. Er will sich im Laufe des Montags mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs treffen und über die nächsten Schritte beraten.
Der Goldpreis erholt sich von einem Zweiwochentief. Das Edelmetall verteuert sich am Montag um 0,3 Prozent auf 3345,64 Dollar je Feinunze, nachdem es zuvor den niedrigsten Stand seit dem 1. August erreicht hatte. Der US-Gold-Future für die Dezember-Lieferung steigt ebenfalls um 0,3 Prozent auf 3391,80 Dollar. «Gold stand zu Beginn des Tages unter Druck, konnte aber die Wende schaffen, da Käufer bei Kursen um 3330 Dollar eine günstige Einstiegsgelegenheit sahen», sagte Tim Waterer, Chef-Marktanalyst bei KCM Trade. «Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben einen Teil ihrer Gewinne vom Freitag wieder ab, was dem Goldpreis ebenfalls half.»
Im Fokus der Anleger steht zudem das Notenbank-Symposium in Jackson Hole vom 21. bis 23. August. Dort wird der Chef der US-Notenbank (Fed), Jerome Powell, über die Wirtschaftsaussichten und die Geldpolitik sprechen. «Der Vorsitzende Powell wird wahrscheinlich signalisieren, dass sich die Risiken für das Beschäftigungs- und das Inflationsmandat die Waage halten», sagte Andrew Hollenhorst, Chefökonom bei Citi Research. Dies werde der Fed ermöglichen, den Leitzins wieder auf ein neutrales Niveau zu bringen. «Powell wird jedoch nicht explizit eine Zinssenkung im September ankündigen, sondern die Arbeitsmarkt- und Inflationsberichte für August abwarten», fügte er hinzu. Die Märkte preisen eine 85-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um einen Viertelpunkt bei der Fed-Sitzung am 17. September ein. Sie rechnen mit einer weiteren Lockerung bis Dezember.
In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,9 Prozent auf 43'757,8 Punkte zu und markierte einen neues Hoch. Der breiter gefasste Topix notierte 0,6 Prozent höher bei 3124,8 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 0,8 Prozent auf 3727,8 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 1,1 Prozent auf 4247,5 Punkte.
(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)