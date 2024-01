Neben dem Dauerbrenner in den Köpfen der Anleger - wann die US-Notenbank mit ihrem Zinssenkungszyklus beginnen könnte - rückt nun die Bilanzsaison in den Fokus. Die Bankenriesen JPMorgan, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo legen am Freitag ihre Ergebnisse vor.