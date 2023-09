Der Wochenauftakt am Schweizer Aktienmarkt dürfte den Indikationen nach zu urteilen verhalten verlaufen. Nach den vergangenen zwei Notenbank-Wochen halte die Unsicherheit an, heisst es am Markt. So habe die die hartnäckige Falkenhaltung des Fed die Märkte verunsichert und die Renditen der US-Staatsanleihen auf ein neues 16-Jahres-Hoch steigen lassen. In den USA beendete die Wall Street die vergangene Börsenwoche schwächer. In Asien entwickeln sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Start in die neue Woche unterschiedlich.