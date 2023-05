Die Anleger in Asien scheuen am Mittwoch mangels eines Durchbruchs beim Streit um die US-Schuldenobergrenze das Risiko. Berichte, wonach das US-Finanzministerium bei Bundesbehörden eine Verschiebung der anstehenden Zahlung angefragt habe, verstärkten das Gefühl einer drohenden Krise. "Und obwohl es höchst vernünftig erscheint, diese Gespräche zu führen, hat sich der Markt entsprechend aufgeheizt", sagte Chris Weston von Pepperstone in Melbourne. "Der Markt beginnt, das Risiko zu reduzieren."