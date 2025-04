Das viele Auf und Ab wegen der US-Zölle und die weiter wachsende Unsicherheit vor einem eskalierenden Handelskrieg haben die asiatischen Börsen am Freitag weiter einbrechen lassen. Sie folgten damit einem weltweiten Einbruch der Aktienkurse. Die japanische Börse hat am Freitag schwächer tendiert. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 4,2 Prozent auf 33.148,45 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 4,2 Prozent niedriger bei 2.431,51 Zählern. Die Börse Shanghai verlor 0,2 Prozent auf 3.218,22 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,5 Prozent auf 3.715,27 Punkte.