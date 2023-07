Die Märkte in Asien rutschen am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der chinesischen Notenbank in Minus. Die Zentralbank ließ wie erwartet ihre Schlüsselsätze unverändert. Nach den schwachen Wirtschaftsdaten der vergangenen Woche warteten die Anleger auf geldpolitische Anreize, um die stotternde Erholung des Landes nach der Pandemie in Gang zu bringen.