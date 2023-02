Das Interesse der Anleger dürfte am Mittwoch dem Fed zukommen. Es wird nach Ansicht vieler Ökonomen den Leitzins zwar erneut erhöhen, aber nur noch um 25 Basispunkte (BP) auf eine Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent. Im Dezember hatte das Fed noch einen Zinsschritt von 50 BP und davor sogar vier Zinsschritte zu je 75 BP vorgenommen. Zuletzt war die Inflationsrate in den USA aber zurückgegangen, was als Anzeichen für den Erfolg der strengen Geldpolitik gilt. So fiel auch der am Vortag veröffentlichte Arbeitskostenindex tiefer als erwartet aus. Beobachter sind sich darum mehrheitlich einig, dass nun ein kleinerer Schritt folgen wird. Am Donnerstag gilt dann die Aufmerksamkeit dem Zinsentscheid der EZB.