In Japan gaben die Aktienmärkte einen Grossteil ihrer anfänglichen Gewinne wieder ab und lagen kaum verändert, da die Anleger sich nach den jüngsten starken Kursgewinnen zurückhielten. «Die Anleger verkauften Aktien, weil sie befürchteten, dass der Index nach dem Anstieg der letzten Sitzung zu stark gestiegen sein könnte», sagte Fumio Matsumoto, Chef-Aktienstratege beim Finanzdienstleister Okasan Securities. «Der Markt glaubt nicht, dass der Nikkei in absehbarer Zeit die Marke von 40.000 Punkten zurückerobern wird.» Dennoch legte der technologielastige japanische Nikkei leicht zu - angetrieben von Chipwerten, nachdem der Nasdaq-Index vor den Nvidia-Zahlen am Mittwoch ein Rekordhoch erreicht hatte. Der 225 Werte umfassende Index stieg um 0,2 Prozent auf 39.135,91 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 0,2 Prozent höher bei 2772,57 Zählern. Der Chiptest-Hersteller Advantest stieg um 2,17 Prozent und der Chiphersteller Tokyo Electron um 0,85 Prozent. Stark zeigten sich die Versicherer: MS&AD Insurance Group stieg um 15 Prozent und war damit der grösste prozentuale Gewinner im Nikkei. Der Konzern meldete am Montag einen Anstieg des Nettogewinns um 65 Prozent und kündigte an, bis zu 8,2 Prozent seiner Aktien zurückzukaufen.