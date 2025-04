Anleger befürchten einen globalen Handelskrieg, der die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte. US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche weitreichende Zölle gegen US-Handelspartner angekündigt. Experten erwarten angesichts angekündigter Gegenmassnahmen vieler Länder in der kommenden Woche weitere Turbulenzen an den Märkten. Die Zeit anhaltend steigender Kurse an den Börsen sei erstmal vorbei, sagte Mark Malek, Chief Investment Officer von Siebert Financial: «Der Bullenmarkt ist tot.» Es könne in den nächsten Tagen zwar Gewinne geben. «Aber im Moment werden sie nicht nachhaltig sein.»