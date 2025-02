Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich am Freitag mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 44'544,66 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,5 Prozent auf 6.040,53 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 19'627,44 Stellen nach. Die Märkte bleiben in den USA in Bewegung, denn Kanada und Mexiko kündigten Vergeltungsmassnahmen an und China will die US-Zölle vor der Welthandelsorganisation anfechten. Die Kryptowährung Bitcoin fiel wieder unter die 100.000-Dollar-Marke und erreichte den niedrigsten Stand seit fast drei Wochen. Trumps Schritt, hohe Zölle für die drei Länder einzuführen, könnte einen globalen Handelskrieg lostreten, was zu einem Anstieg der Inflation in den USA führen würde. Dieser Anstieg könne dann noch schneller und stärker ausfallen, als ursprünglich erwartet, sagte Paul Ashworth von Capital Economics. Ein Modell des EY-Chefvolkswirts Greg Daco, das die wirtschaftlichen Auswirkungen von Trumps Zollplan abschätzt, geht davon aus, dass sich das US-Wirtschaftswachstum in diesem Jahr um 1,5 Prozentpunkte verringert, Kanada und Mexiko in eine Rezession stürzen und eine «Stagflation» im eigenen Land eingeleitet werden würde. Barclays-Strategen hatten zuvor geschätzt, dass die Zölle die Gewinne der S&P 500-Unternehmen um 2,8 Prozent belasten könnten, einschliesslich der voraussichtlichen Auswirkungen von Vergeltungsmassnahmen der betroffenen Länder.