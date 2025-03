Die Börse Shanghai gewann 0,2 Prozent auf 3'375,97 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3'930,70 Punkten. Das Wall Street-Unternehmen Morgan Stanley hat seine Indexziele für chinesische Aktien zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben und dabei höhere Gewinnwachstumsprognosen und bessere Aussichten für Wirtschaft und Währung angeführt. «Die neuen und höheren Kursziele für die Indizes sind sowohl auf moderate Anhebungen der Gewinnwachstumsprognosen als auch auf höhere Bewertungsziele zurückzuführen», erklärte die US-Bank am Mittwoch in einer Mitteilung. Sie verwies auch auf verbesserte Makro- und Devisenprognosen. Die Bank korrigierte ihre Jahresend-Indexziele für den Hongkonger Benchmark-Index Hang Seng, den Hang Seng China Enterprises Index, den MSCI China Index und den chinesischen Blue-Chip-Index CSI300 auf 25.800, 9.500, 83 bzw. 4.220 Punkte nach oben. Chinesische Aktien haben in diesem Jahr an Dynamik gewonnen. Der MSCI China Index ist in diesem Jahr bisher um 16 Prozent gestiegen, gestützt durch den Optimismus der Anleger über die Fortschritte in der generativen KI und Pekings Stimulierungsmassnahmen zur Unterstützung des Konsums und der Wirtschaft im Allgemeinen. Morgan Stanley hob auch seine Prognose für das chinesische Wirtschaftswachstum im Jahr 2025 von zuvor 4,0 Prozent auf 4,5 Prozent an. Morgan Stanley revidierte seine Yuan-Prognose auf 7,35 pro Dollar bis Mitte 2025 und 7,50 am Ende dieses Jahres, gegenüber 7,50 bzw. 7,60 in einer früheren Schätzung.