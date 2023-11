«Die heutige Aufwärtsbewegung ist auf den wachsenden Konsens zurückzuführen, dass die Fed in diesem Jahr wahrscheinlich keine weiteren Zinserhöhungen mehr vornehmen wird», kommentierte Greg Bassuk, Geschäftsführer des Vermögensverwalters AXS Investments in New York. Er wies aber auch auf die Aussagen der grossen Konzerne über steigende Energiepreise und die anhaltende Verunsicherung angesichts der Kriege in Israel und der Ukraine hin. «Das Auf und Ab am Aktienmarkt spiegelt das Auf und Ab der Stimmung der Anleger wider», sagte Bassuk.