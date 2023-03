Die Anleger in Asien atmen am Mittwoch erstmals seit dem Ausfall der Silicon Valley Bank (SVB) auf: Die Sorgen über einen Domino-Effekt in der Bankenbranche liessen nach, Wirtschaftsdaten aus China bestätigten ein Anziehen der Wirtschaft und Inflationsdaten aus den USA bestärkten die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Zinssitzung in der kommenden Woche einen kleinen Schritt vornehmen wird. "Vorerst ist Ruhe in den Markt eingekehrt, aber das SVB-Problem muss weiterhin genau beobachtet werden - das scheint das Gefühl der Anleger zu sein", sagte Kazuo Kamitani von Nomura Securities. "Letztlich ist der Markt immer noch vorsichtig."