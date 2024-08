Die asiatischen Börsen notieren am Mittwoch überwiegend im Minus. Sowohl in China als auch in Japan zeigten sich die Anleger vor den anstehenden Quartalszahlen des US-Chipriesen Nvidia verhalten, in China drückten zudem Sorgen um die Konjunkturerholung auf die Kurse. Die Erwartungen des Marktes an den Finanzbericht von Nvidia sind hoch, und alles andere als eine hervorragende Prognose des Chipherstellers könnte das Vertrauen der Anleger in die KI-getriebene Rally erschüttern. «Die Messlatte liegt extrem hoch, und je nach Ergebnis könnten die Aktien stark schwanken», sagte Masahiro Ichikawa von Sumitomo Mitsui DS Asset Management. Aus diesem Grund verhielten sich die meisten Anleger vor der Ankündigung von Nvidia abwartend.