Die asiatischen Aktien notieren am Dienstag uneinheitlich. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 27.504 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 2001 Punkten. Der Hang Seng Index verliert 0,95 Prozent auf 20'697 Punkte. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.