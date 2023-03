Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Der japanische Nikkei legte zu, nachdem der Verbraucherpreisindex (VPI) veröffentlicht wurde und zeigte, dass die Kerninflation sich in Tokio den zweiten Monat in Folge verlangsamt hat. Die asiatischen Anleger reagierten auch positiv auf die PMI-Daten aus China, die zeigten, dass die Industrie zwar langsam aber stetig wächst und auch der Dienstleistungssektor sich weiter erholt.