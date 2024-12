Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge niedriger starten. Am Mittwoch hatte er 0,3 Prozent fester bei 20'399,16 Punkten geschlossen. Für gute Stimmung an den Börsen rund um den Globus sorgte der US-Inflationsbericht für November. Die Zahlen stimmten genau mit den Expertenerwartungen überein und bestärkten damit Anleger in der Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed im Dezember erneut die Zinsen senkt.