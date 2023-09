Im Wochenverlauf werden die zudem die amerikanischen Inflationszahlen publiziert. Ebenso hält am Donnerstag die Europäischen Zentralbank ihre Sitzung ab und wird darüber entscheiden, ob die Leitzinsen noch einmal um 0,25 Prozentpunkte erhöht werden oder nicht. Ferner dürfte am Freitag der dreifache Optionsverfall an der Wall Street von Interesse sein. Die anstehenden IPO's von ARM und Instacart an der New Yorker Börse werden zudem ein Indikator sein, wie gros der Appetit der Investoren bei neuen Börsengängen ist.