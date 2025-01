Ein fester Dollar und die Erwartung einer langsamen Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed drücken am Mittwoch auf die Stimmung der Anleger in Asien. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,3 Prozent auf 39'979,43 Punkte nach, der breiter gefasste Topix notierte 0,5 Prozent tiefer bei 2'771,37 Punkten. Die Börse in Shanghai verlor 1,5 Prozent auf 3182,48 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 1,5 Prozent auf 3739,50 Punkte. Anleger sorgten sich nach den starken US-Konjunkturdaten um mögliche Inflationsgefahren. «Es ist sicherlich zu früh, um aufgrund dieser Daten eine erneute Beschleunigung der Inflation zu erwarten. Die Märkte werden mehr Anhaltspunkte vom US-Arbeitsmarktbericht am Freitag erhalten», sagte Kyle Chapman vom Finanzdienstleister Ballinger Group.