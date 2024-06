Hoffnungen auf eine Zinssenkung in Europa und möglicherweise auch in Kanada im Zuge der weltweiten geldpolitischen Lockerung geben den asiatischen Märkten am Montag neuen Schwung. Es gilt als so gut wie sicher, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag die Leitzinsen um einen Viertelpunkt auf 3,75 Prozent senken wird. Damit würde sie zum ersten Mal in der Geschichte vor der US-Notenbank Fed die Zinsen senken. Allerdings hat ein überraschend hoher Wert für die Inflation in der Eurozone in der vergangenen Woche die Hoffnungen auf eine rasche Zinssenkung gedämpft.