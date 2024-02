Für Bitcoin geht es weiter bergauf. Die Kryptowährung verteuert sich am Donnerstag um bis zu 1,5 Prozent auf 52.554 Dollar und markiert ein neues 26-Monats-Hoch. Am Mittwoch hatte der Gesamtwert, der in Bitcoin investiert ist, zum ersten Mal seit November 2021 die Marke von einer Billion Dollar überschritten. Zuletzt stützten vor allem die Zuflüsse in börsengehandelte US-Spot-Bitcoin-Fonds die Kryptowährung. Bitcoin ist seit Anfang Februar um rund 23 Prozent gestiegen.