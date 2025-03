Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen starten. Am Dienstag hatte er 1,3 Prozent tiefer bei 22'328,77 Punkten geschlossen. Für schlechte Stimmung sorgten am Dienstag erneut Sorgen über den Einfluss der US-Handelspolitik auf die Weltwirtschaft. Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg grenzte dagegen die Verluste an den US-Börsen ein.