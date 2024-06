In Asien ziehen konjunktursensible Aktien am Mittwoch nach schwächer als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten die Märkte nach unten. Die Zahl der offenen Stellen in den USA war im April auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren gefallen, was zwar auf eine Entspannung am Arbeitsmarkt hindeutet und eine Zinssenkung der US-Notenbank in diesem Jahr unterstützt. «Die Wall Street ist über Nacht gestiegen, nachdem die Arbeitsmarktdaten dazu beigetragen haben, die Renditen der US-Staatsanleihen zu senken», sagte Shoichi Arisawa vom Finanzdienstleister IwaiCosmo. «Aber der Yen stieg, was sich negativ auf japanische Aktien auswirkte. Der positive Effekt sinkender Renditen japanischer Staatsanleihen war daher in der aktuellen Sitzung begrenzt.»