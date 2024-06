In China hatte die Zentralbank PBOC bei ihrer monatlichen Zinsentscheidung am Donnerstag die Leitzinsen wie vom Markt erwartet unverändert gelassen - obwohl die Konjunktur weiter schwächelt. Die Börse in Shanghai verlor 0,2 Prozent auf 3013,20 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,5 Prozent auf 3511,99 Punkte.