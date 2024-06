Darüber hinaus werden die Investoren am sogenannten "Hexensabbat", dem Verfallstag von Optionen und Futures auf Aktien und Indizes, mit der zweiten SNB-Leitzinssenkung des Jahres beschäftigt sein. Nicht überraschend hat der Schweizer Franken nach dieser Maßnahme an Wert gegenüber dem Euro und US-Dollar verloren. Bei den Schweizer Aktien stieg der Kurs am Donnerstag nach der Eröffnung des US-Marktes an.