Die Anleger in Asien sind am Mittwoch in Festtagsstimmung. Selbst der japanische Nikkei konnte sich von seinem Zweimonatstief erholen, auf das er nach der überraschenden Entscheidung der Bank of Japan (BoJ), ihre Zinspolitik zu verschärfen, gefallen war. "Die Stimmung ist gut, wir haben unsere kleine Version einer Weihnachtsmann-Rally", sagte Damian Rooney von Argonaut Securities in Perth. Er bezog sich dabei auf die typischen Gewinne Ende Dezember vor dem Jahreswechsel.