Der japanische Aktienindex Nikkei rutscht am Donnerstag von seinem Rekordhoch ab, während der Yen angesichts der Hoffnung auf eine Abkehr der japanischen Zentralbank (BoJ) von ihrer ultralockeren Geldpolitik noch in diesem Monat an Wert gewinnt. «Investoren verkauften Chip- und andere Technologieaktien, um ihre Gewinne zu sichern, als der Yen nach Berichten über eine mögliche Änderung der BoJ-Politik anstieg», sagte Shigetoshi Kamadavon Tachibana Securities. BoJ-Währungshüterin Junko Nakagawa signalisierte am Donnerstag, dass ihrer Ansicht nach die Voraussetzungen für einen Ausstieg aus den massiven Konjunkturmassnahmen gegeben seien, da sich die Wirtschaft stetig dem Inflationsziel der Zentralbank von zwei Prozent nähere.