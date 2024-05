Die von US-Präsident Joe Biden angekündigten Zollerhöhungen kamen bei den Anlegern in China erwartungsgemäss nicht gut an: Aus Sorge vor einer Importschwemme zulasten heimischer Hersteller belegten die USA eine Reihe chinesischer Produkte - Elektroautos, Halbleiter und Mineralien - mit Sonderzöllen. Die Börse in Shanghai verlor 0,4 Prozent auf 3133,68 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,5 Prozent auf 3639,63 Punkte.