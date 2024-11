Die US-Börsen haben am Dienstag nach einem verhaltenen Start letztlich ein ähnliches Bild wie am Vortag gezeigt. Der schon zu Wochenbeginn schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial dämmte sein Minus auf 0,3 Prozent ein und beendete den Handel bei 43'268,94 Punkten. Dagegen drehte der marktbreite S&P 500 in positives Terrain und gewann letztlich 0,4 Prozent auf 5916,98 Punkte. Er knüpfte damit an seine freundliche Vortagsentwicklung an. Ähnlich sah es beim technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 mit einem Kursanstieg um 0,7 Prozent auf 20'684,59 Punkte aus.