Die Flaute bei den Anleiheverkäufen in den USA hat sich am Freitag offenbar bis in den asiatischen Handel hinein ausgedehnt. Die Börse in Tokio hat sich zunächst uneinheitlich gezeigt. «Es ist schwer zu sagen, wie die Leute sich verhalten werden, aber der Markt wird mit Sicherheit keine starken Zahlen sehen wollen», sagte Jason Wong, Stratege bei BNZ in Wellington.