Trump bekräftigte in einer Rede per Video auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos seine «America First»-Politik. Er wolle die Inflation bekämpfen, Steuern senken, Bürokratie abbauen und für sinkende Zinsen sorgen. Gleichzeitig warb Trump für Investitionen von in- und ausländischen Konzernen in den USA. Wer dort nicht produziere, müsse mit Zöllen rechnen.