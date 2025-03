Die japanische Börse tendiert dagegen fester. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,4 Prozent auf 37'888,13 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 0,7 Prozent höher bei 2815,08 Zählern. Der Index ist damit auf dem besten Weg zum siebten Mal in Folge zu steigen. Am Freitagmorgen veröffentlichte Regierungsdaten beflügeln die Anleger in Japan. Laut den Daten sind die japanischen Kernverbraucherpreise im Februar um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Sie blieben damit über dem 2-Prozent-Ziel der Zentralbank und verstärken die Markterwartungen auf weitere Zinserhöhungen.