Die Ankündigung massiver KI-Investitionen durch US-Präsident Donald Trump beflügelt am Mittwoch die Märkte in Japan. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,6 Prozent auf 39 632,01 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 1,0 Prozent höher bei 2740,72 Punkten.