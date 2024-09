Beim Mobilfunkunternehmen T-Mobile US folgten offenbar etliche Anleger der bekannten Börsendevise «sell on good news». Nachdem die Deutsche-Telekom - Tochter angekündigt hatte, in den kommenden Jahren Milliarden in Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe zu stecken, kratzten die Aktien zunächst am jüngst erreichten Rekordhoch, um anschliessend um 3 Prozent abzusacken.