Die asiatischen Börsen sind am Freitag auf ein Siebenmonatshoch gestiegen und damit der Entwicklung der globalen Aktienmärkte gefolgt. Die weltweiten Aktienindizes hatten in der vorangegangenen Sitzung Rekordhöhen erreicht, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) den Grundstein für eine mögliche Zinssenkung im Juni gelegt hatte. Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, schlug einen ähnlichen Ton bezüglich der Entwicklung der US-Zinsen an. «Es sind sehr verführerische Worte, wenn der Fed-Vorsitzende sie im Zusammenhang mit der Zuversicht, Zinssenkungen einleiten zu können, äussert», sagte Vishnu Varathan, Chefökonom für Asien ohne Japan bei der Mizuho Bank und fügte hinzu: «Die Märkte waren sicherlich nicht schüchtern, dies als eine offene Einladung zu einer Art Pivot-Rallye zu interpretieren.»